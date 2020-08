Würzburg: Neuer Missbrauchsbeauftragter für die Kirche

Die katholische Kirche im Bistum Würzburg hat einen neuen Missbrauchsbeauftragten. Dr. Alexander Schraml übernimmt diese Aufgabe zum 15. September. Der 56-Jährige ist Leiter des Kommunalunternehmens des Landkreis Würzburg. Der Jurist war früher Richter am Verwaltungsgericht Würzburg, ehe er ans Landratsamt Würzburg wechselte und dort 1998 zum Vorstand des Kommunalunternehmens wurde. In dieser Funktion ist er Leiter der Mainklinik Ochsenfurt, der Senioreneinrichtungen des Landkreises und zuständig für den Öffentlichen Personennahverkehr. Als Missbrauchsbeauftragter des Bistums ist er Ansprechpartner für Opfer sexuellen Missbrauchs in kirchlichen Einrichtungen oder durch Geistliche. Der bisherige Missbrauchsbeauftragte, Thomas Förster gibt seinen Posten aufgrund hoher beruflicher Belastungen als Richter am Oberlandesgericht Bamberg ab.