Würzburg: Schüsse aus Schreckschusswaffe

Am Würzburger Heuchelhof waren am Montagabend Schüsse zu hören. Wie sich herausstellte stammen sie aus einer Schreckschusswaffe. Ein 47-jähriger Betrunkener hatte gegen 21.45 Uhr am Straßburger Ring mehrfach in die Luft geschossen. Eine Passantin informierte die Polizei, die gleich mit mehreren Streifenwagen anrückte. Mit gezogener Dienstwaffe forderten die Polizisten den Mann auf, die Waffe wegzulegen. Er ließ sich in Gewahrsam nehmen. Bei dem stark betrunkenen Mann wurden noch weitere Munition und ein Einhandmesser gefunden. Gegen den 47-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz. Die Polizei lobt auch die Anruferin, die den Mann nicht aus den Augen gelassen hatte, so konnte die Polizei ihn schnell stellen.