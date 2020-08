Würzburg: Teststrecke auf Talavera geht in Betrieb

Am Dienstagnachmittag geht die Drive-in Teststrecke auf der Würzburger Talavera in Betrieb. Dort sollen sich Bürger aus Stadt und Landkreis ohne Termin auf Corona testen lassen können. Mit der Teststrecke setzt Würzburg das von Ministerpräsident Söder geforderte „Bayerische Testzentrum“ in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt um. Dort sollen Tests unkompliziert und kostenlos möglich sein. Auf der Talavera geht das in dieser Woche täglich zwischen 17 und 19 Uhr. Die Öffnungszeiten sollen aber je nach Bedarf angepasst werden, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Auf der Talavera fallen dafür rund 60 der 1.000 Parkplätze weg. Auch die Landkreis Main-Spessart und Kitzingen arbeiten noch an der Umsetzung ihrer „Bayerischen Testzentren“. Das haben sie auf Nachfrage erklärt. Bis zum Ende der Woche sollen aus beiden Landkreisen weitere Informationen folgen.