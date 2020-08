Zwei Wochen nach den ersten Kontrollen wird am Donnerstag in ganz Unterfranken wieder geprüft, ob die Menschen sich an die Maskenpflicht im ÖPNV halten. Ziel ist es, die Bürger für die Corona-Regeln zu sensibilisieren und zu vorsichtigem Verhalten zu animieren. Kontrolliert wird am gesamten Donnerstag in Bus, Bahn und Straßenbahn. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, wird von der Polizei eine Anzeige bekommen.