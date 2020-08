Nach großer Aufregung in Hammelburg am Wochenende, ist die gesuchte Handgranate jetzt gefunden worden. Das hat die dortige Polizei auf Anfrage bestätigt. Derzeit sei eine Spezialfirma am Saaleufer vor Ort und prüfe das weitere Vorgehen. Eine kontrollierte Sprengung sei laut Polizei offenbar aber notwendig. Am Samstag hatte ein Mann die Handgranate in der Saale entdeckt und dann wieder zurück in das Wasser geworfen. Anschließend begann die Suche danach.