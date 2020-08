Mainfranken: Neue Regionalklassen für Autoversicherungen

Gute Nachrichten für die meisten Autobesitzer in Mainfranken: Ihre Kfz-Versicherungen werden nicht teurer oder sogar günstiger. Einzige Ausnahme ist der Landkreis Schweinfurt. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat die neuen Regionalklassen für 2021 festgelegt. Während sich in Würzburg Stadt und Landkreis keinerlei Änderungen ergeben, werden die Haftpflichtversicherungen in den Landkreisen Kitzingen und Main-Spessart künftig günstiger eingestuft. Beide werden in die Regionalklasse 4 eingeordnet, zuvor lagen sie bei 5. Im Kreis Kitzingen wird aber die Vollkaskoversicherung mit 3 künftig höher eingestuft. Im Landkreis Schweinfurt steigt die Regionalklasse für die Kfz-Haftpflicht sogar um zwei Stufen auf 8. Bei Vollkasko und Teilkasko-Versicherungen ist es je ein Anstieg um eine Klasse. Die ungünstigste Regionalklasse hat aber nach wie vor die Stadt Würzburg mit 10. Die Regionalklasse richtet sich nach der Zahl der Schadensfälle von Autos in einem Zulassungsbezirk. Dabei kommt es nicht darauf an, wo der Schaden passiert, sondern in welchem Bezirk der Fahrzeughalter seinen Wohnsitz hat. Zusammen mit der Klasse des Automodells und der persönlichen Schadensfreiheitsklasse bildet sie die Versicherungsprämie.

https://www.gdv.de/resource/blob/35136/9a3f299d8c41c8c8fb3d6c4758977369/download-bayern-regionalklasse-data.pdf