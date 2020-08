Würzburg: Neue Fahrradgarage an der Juliuspromenade

Die Stadt Würzburg hat eine weitere Fahrradgarage in Betrieb genommen. An der Juliuspromenade können nun bis zu 28 Fahrräder witterungsgeschützt geparkt werden. Die Kosten für die Fahrradgarage liegen bei rund 35.000 Euro. Weitere Fahrradgaragen entstehen noch im Bereich Pleichertorstraße, nahe dem Maritim-Hotel und in der Klostergasse, in der Innenstadt. Darüber hinaus werde bei den laufenden Planungen zur Umgestaltungen des öffentlichen Raumes in der Innenstadt verstärkt auf Möglichkeiten einer Erweiterung der dezentralen Fahrradabstellanlagen geachtet, so Baureferent Schneider.