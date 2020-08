Würzburg: Stadt sieht Radverkehr als Chance für Handel

Die Stadt Würzburg will fahrradfreundlicher werden. Dabei erhofft sie sich langfristig auch Verständnis und Unterstützung des Handels. Dabei stützt sie sich auf Erfahrungen aus dem belgischen Gent, Groningen in den Niederlanden und Pontevedra in Spanien. Dort habe es anfangs Widerstände der Geschäfte gegen Radverkehrsförderungen gegeben, diese seien aber nun in Unterstützung umgeschlagen. Demnach zeige sich in diesen Städten, dass Radfahrer gute Kunden seien, von denen der Handel langfristig profitiere. So würden Radfahrer im Vergleich zu Autofahrern zwar pro Einkauf weniger Geld ausgeben, unterm Strich seien sie aber treuer und brächten dem Handel mehr Umsatz. Zudem würden Geschäfte von weniger Autoverkehr und mehr Aufenthaltsqualität in den Innenstädten profitieren. Eine Investition in den Radverkehr sei so auch eine in eine attraktive Würzburger Innenstadt.