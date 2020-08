Sturmtief Kirsten hat erste Schäden in der Region hinterlassen. Am Würzburger Marktplatz ist der Maibaum umgestürzt. Um kurz nach 11 Uhr brach er in der Verankerung im Boden ab und stürzte in Richtung Marienkapelle. Dabei wurden laut Augenzeugen Passanten nur knapp verfehlt, der Maibaum stürzte auf den Tisch eines Cafes. Verletzt wurde aber niemand. Gerüchten zufolge könnte der Baum durch einen Pilz geschwächt gewesen sein, offizielle Aussagen dazu gibt es aber aktuell noch nicht.

