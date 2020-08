Mainfranken: Sparkassen-Stiftergemeinschaft schüttet 214.000 Euro aus

Kunden der Sparkasse Mainfranken haben es möglich gemacht, dass gemeinnützige Projekte hier in der Region jetzt mit insgesamt 214.000 Euro unterstützt werden – und das über die Stiftergemeinschaft der Sparkasse. Mit 174.000 Euro ging die höchste Summe an die Stiftung zur Förderung der Krebsforschung. Die Stiftergemeinschaft ist ein Verbund, in dem Privatleute, Unternehmen und Organisationen Stiftungen ins Leben rufen können. Insgesamt sammelten die 29 Unterstiftungen bis Ende 2019 knapp elf Millionen Euro. Rund eine Viertelmillion davon wurde jetzt ausgeschüttet.