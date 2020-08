Würzburg: Bistum startet Austauschplattform für Weihnachten

Knapp vier Monate vor Weihnachten liegen in den Supermarktregalen Lebkuchen und Dominosteine – und auch das Bistum Würzburg macht sich bereits jetzt Gedanken um die Weihnachtstage. Es steht vor allem die Frage im Raum, wie Weihnachtsgottesdienste mit Familien und generationenübergreifende Angebote in Zeiten von Corona stattfinden können. Da sich darüber in der kommenden Zeit alle Kirchengemeinden in der Region Gedanken machen werden, hat das Bistum ein Austauschportal im Internet ins Leben gerufen. So können sich die Gemeinden miteinander vernetzen und ihre Ideen einstellen und teilen. Alle Infos gibt es auf www.familie.bistum-wuerzburg.de.