Würzburg: Verkehrsmanagement bis Ende des Jahres einsatzbereit

Das Umweltorientierte Verkehrsmanagement der Stadt Würzburg wird bis Ende des Jahres einsatzbereit sein – das hat die Verwaltung jetzt bestätigt. Damit werden unter anderem im Stadtgebiet zahlreiche automatische Zählstellen eingerichtet. Diese erfassen das Verkehrsaufkommen auf vielen Hauptverkehrsstraßen, um PKW und LKW damit besser steuern und Staus verringern zu können. Zudem zieht die Stadtverwaltung ein erstes Zwischenfazit der Luftqualität in diesem Jahr. So hätte das Wetter aber auch Corona dazu geführt, dass die Schadstoffbelastung gesunken sei. Aber auch die städtischen Maßnahmen zur Luftverbesserung hätten positive Auswirkungen, so die Verwaltung.