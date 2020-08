Würzburg: Corona-Genesene dringend gesucht

Mit einem ungewöhnlichen Suchaufruf wendet sich das Plasmazentrum Würzburg an die Bevölkerung in der Region. Gesucht werden laut dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes genesene Corona-Patienten. Aus deren Plasma können Antikörper geholt werden, die für die Behandlung von akuten Fällen wichtig sein können. Wer an COVID-19 erkrankt war und seit 4 Wochen geheilt ist, trägt diese Antikörper gegen das Virus in sich. Sie können mittels einer Blutplasmaspende entnommen werden. Alle Informationen gibt es unter www.blutspendedienst.com.