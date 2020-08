Schweinfurt: Erwachsene attackieren 16-Jährigen mit Messer

In Schweinfurt soll eine Familie einen 16-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Jetzt sitzt ein Tatverdächtiger 43-Jähriger in Untersuchungshaft. Am Montag soll es zunächst in einer Flüchtlingsunterkunft zum Streit zwischen dem 16-Jährigen und einem 14-Jährigen gekommen sein. Dabei ging es offenbar um einen Diebstahl von Kopfhörern. Die Eltern des 14-Jährigen sollen schließlich den anderen Jugendlichen geschlagen und mit einem Messer am Kopf verletzt haben. Der Jugendliche kam in eine Klinik. Der Vater des 14-Jährigen wurde festgenommen und sitz nun in Untersuchungshaft. Jetzt laufen weitere Ermittlungen zu dem Streit, dem genauen Tatablauf und der Beteiligung weiterer Familienmitglieder.