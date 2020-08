Mainfranken: IG Bau fordert mehr Geld für Reinigungskräfte

Sie sind laut der IG Bau die Hygiene-Garanten in der Corona-Pandemie: Die rund 5.000 Reinigungskräfte in der Region sollen mehr Geld bekommen. Für die Gewerkschaft würde die Gesellschaft ohne deren Einsatz in Krankenhäusern, Schulen oder Supermärkten nicht so glimpflich durch die Krise kommen. Trotz der gestiegenen Arbeitsbelastung habe es keine Bonuszahlungen gegeben. In der laufenden Tarifrunde fordert die IG BAU ein Plus von 1 Euro 20 pro Stunde. Damit würde sich der Einstiegsverdienst für Gebäudereiniger auf zwölf Euro pro Stunde erhöhen. Glas- und Fassadenreiniger kämen auf 15,30 Euro. Auszubildende sollen 100 Euro mehr pro Monat erhalten. Die Tarifverhandlungen gehen am 3. September in die zweite Runde.