Rottendorf: Polizei schnappt zwei Raser auf der B8

Der Verkehrspolizei sind am Mittwochabend auf der B8 gleich zwei Raser ins Netz gegangen. Ein Autofahrer überholte die Beamten auf Höhe Rottendorf in Richtung Kitzingen mit 173 Stundenkilometern. Erlaubt sind an dieser Stelle maximal 100. Dem Porsche-Fahrer droht jetzt ein Bußgeld in Höhe von 1.520 Euro, da er auch zu wenig Abstand gehalten haben soll. Außerdem bekommt er zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Kurze Zeit später wurde die Polizei dann auf derselben Strecke von einem Motorrad mit 182 km/h überholt – erlaubt waren ebenfalls maximal 100 km/h. Der 27-jährige Fahrer muss 1.200 Euro zahlen und bekommt ebenfalls zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.