Würzburg: Berufung im Fall des wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte

Weil er eine Minderjährige sexuell missbraucht haben soll, hat das Amtsgericht Bad Kissingen einen Priester des Bistums Würzburg letzte Woche verurteilt – zu einem Jahr und vier Monaten Haft, die auf Bewährung ausgesetzt wurden. Außerdem soll der Mann 1.200 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Gegen dieses Urteil hat die Staatsanwaltschaft jetzt Berufung eingelegt. Der Fall muss also voraussichtlich vor dem Schweinfurter Landgericht neu verhandelt werden. Die Strafverfolgungsbehörde hatte vor Gericht auf eineinhalb Jahre Haft ohne Bewährung plädiert. Und auch die Verteidigung des 43-Jährigen hat nach dem Urteil Rechtsmittel eingelegt – ob Berufung oder Revision ist aktuell aber noch unklar. Sie hatte einen Freispruch mangels Beweisen gefordert. Der Priester aus dem Bistum Würzburg hatte laut Anklage in einer unterfränkischen Gemeinde vor rund zehn Jahren eine damals zwölfjährige Messdienerin zweimal sexuell missbraucht. Das Mädchen hatte für den Mann geschwärmt und ihn nach eigenen Angaben bedrängt. Bis die Sachlage geklärt ist, darf der 43-Jährige sein Priesteramt nicht ausüben, das hat Würzburgs Bischof Jung entschieden. Ob er sein Amt dauerhaft aufgeben muss, entscheidet die katholische Kirche.