Würzburg: Trickbetrüger verurteilt

Wegen Beihilfe zum Betrug ist am Donnerstag ein Mann in Würzburg zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sah ihn als schuldig an, an einer Trick-Betrugsmasche mit falschen Polizisten beteiligt gewesen zu sein. Dabei hatte der 21-Jährige als Geldabholer fungiert und hatte die Beute der Opfer an Mittelsmänner weitergegeben. Zweimal waren die Täter erfolgreich, beim dritten Mal scheiterten die Betrüger an einer cleveren Rentnerin aus Würzburg. Das Urteil des Gerichts: 2 Jahre Haft. Ob der Verurteilte tatsächlich ins Gefängnis muss, entscheidet sich erst in einem halben Jahr. Bis dahin wird überprüft, ob seine positive Entwicklung weitergeht. Sollte das der Fall sein, wird die Gefängnisstrafe zur Bewährung ausgesetzt, falls nicht, muss er tatsächlich einsitzen.