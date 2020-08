Wer mit dem Auto auf der B8 zwischen Kitzingen und Würzburg unterwegs ist, muss ab Dienstag mehr Zeit einplanen. Im Bereich zwischen dem Mainfrankenpark und Rottendorf werden die Schutzplanken erneuert. Dazu wird in beiden Richtungen die jeweilige Überholspur gesperrt. Die Arbeiten beginnen am ersten September und werden voraussichtlich am neunten September beendet sein.