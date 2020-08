Mainfranken: Corona-Teststrecken vor dem Start

In der Region sind spätetens ab Montag die bayernweit angeordneten „Corona-Testzentren“ in Betrieb. Im Landkreis Kitzingen wird die bisherige Corona-Teststrecke in Albertshofen genutzt, dort werden aktuell nur Reihentestungen durchgeführt. Im Landkreis Main Spessart wird das Testzentrum in Marktheidenfeld in Betrieb gehen – auch hier wird die bisherige Teststrecke als Drive-through genutzt. In Würzburg läuft bereits seit Dienstag das neue Testzentrum auf der Talavera. Dafür wurde die bisherige Teststrecke auf dem Gelände des VCC abgebaut Bei den Corona-Fallzahlen scheint es in der Region aktuell eine Verschnaufpause zu geben. Im Landkreis Main-Spessart wurde eine Neuinfektion gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl auf 184. Im Raum Kitzingen gibt es hingegen keine neuen Fälle. Hier haben sich bislang 219 Menschen mit dem Virus angesteckt. Das Landratsamt Würzburg wird erst am Freitag wieder neue Corona-Zahlen bekannt geben.