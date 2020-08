Unterfranken: Maskenpflicht im ÖPNV wird gut eingehalten

Die Unterfranken halten sich in Bus und Bahn sehr vorbildlich an die Maskenpflicht. Die Polizei hatte den gesamten Donnerstag über im ÖPNV immer wieder kontrolliert, dabei seien nur sehr wenige Verstöße aufgefallen, so Pressesprecher Andy Laacke in einer Zwischenbilanz am späten Nachmittag. Die genauen Zahlen sollen im Verlauf des Freitag vorgelegt werden. Vor zwei Wochen hatte es eine erste Kontrollaktion gegeben. Schon damals zeigte sich die Polizei recht zufrieden. Vor allem auf Bahnsteigen und an Haltestellen hatten damals immer wieder Fahrgäste aus Unwissenheit die Masken nicht getragen.