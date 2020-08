Die Würzburger Kickers treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Hannover 96, die Auslosung ist schon länger bekannt. Der DFB hat nun aber auch den Spieltag genau festgelegt: Die Partie wird am Montag, dem 14. September um 18.30 Uhr gespielt. Zuschauer im Stadion sind dabei nach wie vor nicht erlaubt. Am Samstag nach dem DFB-Pokal starten die Kickers dann in die Zweitligasaison.