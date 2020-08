Fußball: Toto-Pokal vor dem Abbruch?

Der Bayerische Fußball Toto-Pokal könnte kurz vor seinem Ende noch abgebrochen werden. Das würde auch die Würzburger Kickers treffen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Vorstandskreisen des Bayerischen Fußball-Verbandes erfuhr, beschäftigt sich der Verband am Freitag mit dieser Frage und den möglichen Folgen. Der BFV hatte beim Innenministerium eine Austragung der beiden letzten Spiele ohne Zuschauer und unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes nach DFB-Standard beantragt. Am kommenden Dienstag treffen die Kickers im zweiten Halbfinale auf den Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg. Der Gewinner spielt dann wenige Tage später das Finale gegen den Drittligisten TSV 1860 München. Über den Toto-Pokal ist die Teilnahme am DFB-Pokal möglich – allerdings sind die Würzburger Kickers für den sowieso schon qualifiziert – sie treffen in der ersten Runde, am 14. September (18.30 Uhr) auf den Zweitliga-Konkurrenten Hannover 96.