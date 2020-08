Würzburg: Etliche Einsätze für die Feuerwehr

Die Würzburger Feuerwehr hatte am Donnerstag besonders viele Einsätze. Wie die Integrierte Leitstelle mitteilt musste die Berufsfeuerwehr bis zum späten Abend neun Mal ausrücken. Neben mehreren Einsätzen wegen Wespennestern oder zur Rettung eines verletzten Vogels, gab es auch mehrfach Brandalarm. In der Innenstadt musste eine Wohnung geöffnet werden, aus der es rauchte. Hier war Essen auf dem Herd vergessen worden. Am Heuchelhof mussten zwei Personen aus einer Küche gerettet werden, in der ein Feuer ausgebrochen war. Der Brand war dann schnell gelöscht. In der Mergentheimer Straße kam es noch zu einem Kellerbrand, der allerdings vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Hier hatten sich Laub und Unrat in einem Lichtschacht entzündet.