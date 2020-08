Würzburg: Pflegefamilien gesucht

In Bayern mangelt es an Pflegefamilien. Das zeigt sich auch in Würzburg. Laut einem Sprecher der Stadt wünsche man sich mehr Familien, die auch kurzfristig Kinder aufnehmen können, die zu ihrer Sicherheit aus ihrer Familie genommen werden müssen. Vor allem sucht man diese Familien für Kinder über sechs Jahren, mit kognitiven Einschränkungen, Behinderungen, oder mit hochproblematischen Eltern. In Würzburg nimmt unterdessen die Verwandtenpflege eine immer größere Rolle ein. Kinder die nicht bei ihren Eltern bleiben können, kommen dann bei Verwandten unter. Wer zur Aufnahme von Kindern bereit ist, kann den Fachbereich Jugend und Familie der Stadt kontaktieren. Angehende Pflegeeltern werden in einem Wochenendseminar auf ihre künftige Aufgabe vorbereitet. Auch das Jugendamt des Landkreis Würzburg sucht immer wieder nach Pflegefamilien.