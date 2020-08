Gemünden: Herd nicht aus- sondern angeschaltet

Glimpflich ist in Gemünden ein Brand ausgegangen, den ein Sechsjähriger verursacht hat. Er hatte im Auftrag seiner Mutter am Donnerstagabend den Herd in der Küche ausschalten wollen. Stattdessen hatte er aber versehentlich alle Herdplatten angestellt. Mehrere Gegenstände, die auf dem Herd lagen, fingen Feuer. Laut Polizei handelte die Mutter daraufhin vorbildlich: Sie erstickte den Brand mit einer Löschdecke und verließ mit den Kindern sofort die Wohnung. So wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr löschte anschließend Reste ab. Der Schaden liegt bei rund 1.500 Euro.