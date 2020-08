Fußball: Toto-Pokal wird fortgesetzt

Der Bayerische Fußball Toto-Pokal wird nicht abgebrochen sondern fortgesetzt. Das hat der Bayerischen Fußball-Verband am Freitagmittag mitgeteilt. Mit einer Ausnahmegenehmigung des Bayerischen Sportministeriums kann der Wettbewerb wie geplant fortgesetzt werden. Voraussetzung sind aber, dass alle teilnehmenden Clubs Auflagen erfüllen müssen. So läuft bereits eine erste Reihe von Corona-Tests in den Teams. Damit kommt es am Dienstag, 1. September zum zweiten Halbfinalspiel zwischen dem Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg und Zweitligist und Titelverteidiger Würzburger Kickers. Das Geisterspiel wird dann um 17.45 Uhr angepfiffen. Der Sieger spielt dann am darauffolgenden Samstag, 5. September, gegen den Drittligisten TSV 1860 München. Über den Toto-Pokal ist die Teilnahme am DFB-Pokal möglich – allerdings sind die Würzburger Kickers für den sowieso schon qualifiziert – sie treffen in der ersten Runde, am 14. September (18.30 Uhr) auf den Zweitliga-Konkurrenten Hannover 96.