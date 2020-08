Unterfranken: Corona Schwerpunktkontrollen überwiegend positiv

Die Corona-Schwerpunkt-Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr am Donnerstag war überwiegend positiv. Das ist das Fazit der unterfränkischen Polizei vom Donnerstagabend. Danach hätten nahezu alle Menschen in der Region in Bus und Bahn ihre Mund-Nasen-Masken getragen. Lediglich 19 Personen hätten sich vor allem an Bahnsteigen und Bushaltestellen nicht an das Tragegebot gehalten. Zum Vergleich: Bei einer ähnlichen Kontrollaktion vor zwei Wochen waren es noch 89 Verstöße gegen das Maskentragegebot gewesen. Alle Verstöße wurden konsequent zur Anzeige gebracht, so die Polizei. Die Ordnungsämter seien für die Verhängung von Strafen zuständig. Der Erfolg der Aktion hatte laut Polizei vor allem zwei Gründe: So zeigte die Ankündigung der Kontrollen genauso Wirkung wie die Erhöhung des Bußgeldes auf 250 Euro.