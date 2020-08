Mainfranken: Weihnachtsmärkte auf der Kippe

Finden die Weihnachtsmärkte in der Region zu Zeiten von Corona statt? Das ist noch vielerorts unklar, eine erste Absage gibt es aber bereits: In Himmelstadt findet der Weihnachtsmarkt wegen der Pandemie nicht statt. Auch die Eröffnung des Weihnachtspostamtes wird anders ablaufen als in den letzten Jahren: Es wird keine öffentliche Veranstaltung, sondern eine mit geladenen Gästen. In der Stadt Würzburg ist die Durchführung des Weihnachtsmarktes noch offen. Laut Kommunalreferent Wolfgang Kleiner werde der Markt auf keinen Fall wie bisher ablaufen. Es bestehe beispielsweise, die Möglichkeit die Buden dezentral in der Innenstadt zu verteilen – mit entsprechenden Abständen. Eine endgültige Entscheidung darüber wird der Stadtrat nach der Sommerpause treffen. Dabei werde auch die dann aktuelle Corona-Situation berücksichtigt werden. Auch in Sommerhausen ist die Entscheidung noch nicht gefallen, allerdings befürchtet der Marketingverein, dass der Weihnachtsmarkt ebenfalls nicht stattfinden wird. Der Grund: Viele Läden und Keller, in denen Artikel verkauft werden, sind zu eng, um Mindestabstände einhalten zu können.