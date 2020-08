B27: Behinderungen zwischen Würzburg und Veitshöchheim gehen weiter

Wegen Bauarbeiten müssen sich Autofahrer auf der B27 zwischen Veitshöchheim und Würzburg weiter auf Behinderungen einstellen – und das gleich für mehrere Wochen. Nachdem die Fahrbahn bereits eine Woche lang in Richtung Würzburg auf eine Spur verengt war, ist das ab Montag in beide Richtungen der Fall. Dann wird die B27 im Bereich Neuer Hafen in Richtung Würzburg komplett gesperrt. Der Verkehr wird deshalb bis zur Stadtgrenze über die Gegenfahrbahn geführt, pro Richtung steht dann nur ein Fahrstreifen zur Verfügung – und das planmäßig bis zum 2. Oktober.