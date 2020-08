Unterfranken: Ehrenamtliche Schulweghelfer gesucht

Für knapp 10.600 Erstklässler in Unterfranken beginnt am Dienstag in einer Woche der Ernst des Lebens. Damit die Kinder alle sicher zur Schule kommen, rät Regierungspräsident Eugen Ehmann den Eltern, den Schulweg vorab zu üben - und das unter realen Bedingungen, also unter der Woche morgens. Hilfreich seien auch Schulweghelfer, die die Kinder auf ihrem Weg unterstützen – solche ehrenamtlichen Kräfte werden in Unterfranken noch gesucht. Wer Interesse daran hat, kann sich bei der Polizei, der Gemeinde, der Verkehrswacht oder der Schule melden. Ehmann appelliert außerdem an alle Autofahrer, in den kommenden Wochen besonders vorsichtig zu fahren. Kinder hätten keine Bremse, erklärte er. Außerdem sollten sich Erwachsene an Fußgängerampeln und Zebrastreifen korrekt verhalten, um den Erstklässlern ein gutes Vorbild zu sein.