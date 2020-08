Wiesentheid: Betrunkener 15-Jähriger eskaliert völlig

Er bedrohte seine Eltern, schlug seine Mutter und floh auf dem Fahrrad seines Vaters – am Freitagabend ist ein 15-Jähriger in Wiesentheid eskaliert. Die Polizei konnte den Jugendlichen auf einem Spielplatz aufgreifen. Die Beamten nahmen ihm Blut ab: Der 15-Jährige hatte über zwei Promille intus. Während der Blutentnahme und auf der Fahrt in ein Würzburger Krankenhaus beleidigte und bedrohte der Jugendliche die Einsatzkräfte und versuchte sie anzuspucken. Im Krankenhaus randalierte er weiter. Die Nacht endete für den 15-Jährigen in einer Haftzelle. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.