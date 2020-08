Offenbar hatte er großen Appetit auf rohes Fleisch – am Freitagabend hat ein Ladendieb in einem Supermarkt in Würzburg auf sich aufmerksam gemacht. Der 41-Jährige nahm sich Cevapcici und Kalbsmedaillons aus der Kühltruhe und riss die Verpackungen auf. Anschließend aß er das rohe Fleisch noch im Supermarkt. Bezahlen konnte er seine Mahlzeit nicht: Der Mann hatte kein Bargeld dabei. Die Polizei konnte eine geringe Menge Cannabis bei dem Ladendieb sicherstellen.