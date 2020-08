Würzburg: Polizei kontrolliert Autoposer

Um gegen die Poser- und Tuningszene vorzugehen, hat die Polizei am Freitagabend eine großangelegte Kontrollaktion in Würzburg durchgeführt. An Tankstellen und Parkplätzen kontrollierten die Beamten insgesamt 40 Personen und 32 Fahrzeuge. Neben nicht zulässigen Veränderungen an den Autos, hatten sechs Fahrzeuge keine Betriebserlaubnis. In einem Auto konnten die Beamten ein Blaulicht sicherstellen. Die Fahrer und Halter erwartet nun unter anderem ein Bußgeld. Bereits im Mai wurde „Arbeitsgruppe Poser- und Tuningszene“ von der Polizei Würzburg ins Leben gerufen. Mit Geschwindigkeitsmessungen und technischen Kontrollaktionen soll die Poser- und Tuningszene in Würzburg bekämpft werden.