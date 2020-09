Mainfranken: So war der erste Tag in den Bayerischen Testzentren

In ganz Bayern soll noch öfter auf das Coronavirus getestet werden. Dafür wurden sogenannte Bayerische Testzentren eingerichtet. Die gibt es seit Montag auch in den Landkreisen Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart. Zum Start war nicht überall gleich viel los. Auf der Würzburger Talavera wurden am Montag 350 Personen auf das Virus getestet. In Albertshofen im Landkreis Kitzingen sind 98 Tests durchgeführt worden. Auf der Teststrecke in Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart hingegen war wenig los. Dort habe man den ersten Tag als Testlauf genutzt – der positiv verlief. Dort haben fünf Personen einen Corona-Abstrich genommen bekommen. In Albertshofen und Marktheidenfeld kann man sich nur mit Termin testen lassen. Alle Informationen dazu gibt es online auf den Webseiten der jeweiligen Landratsämter. Auf der Würzburger Talavera sind Tests derzeit ohne Voranmeldung möglich (Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr) Dort sollen im Herbst aber auch Termine vergeben werden. Wer auf sein Ergebnis per Mail länger als 48 Stunden wartet, wird gebeten zunächst den Spam-Ordner zu checken. Hier seien einige Befunde schon stecken geblieben, so Organisator des Würzburger Testzentrums Paul Justice. Kinder unter sieben Jahren werden gebeten, zwischen 17 und 19 Uhr zur Teststrecke auf die Talavera zu kommen. Dann steht geschultes Personal bereit. Mitzubringen sind zu jedem Test eine Krankenversicherungskarte und ein Personalausweis oder ein Reisepass.

