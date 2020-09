Abtswind: Erneuter Einbruch in Damwildgehege

In ein Dammwildgehege in Abtswind im Landkreis Kitzingen ist bereits zum dritten Mal eingebrochen worden. Diesmal entliefen 50 Tiere beziehungsweise wurden sie von den unbekannten Tätern womöglich auch mitgenommen. Die Täter hatten zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen vermutlich mit einem Fahrzeug Zaunstangen aus der Verankerung gerissen. Dadurch gelangte ein großer Teil des Damwildes in die freie Wildbahn. Die Tiere gelten als sehr zutraulich. Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht genau einschätzbar. Drei Mal hatten sich Unbekannte an dem Gatter in diesem Jahr bereits zu schaffen gemacht, auch dabei sind Tiere verschwunden.