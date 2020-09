A3/A7/Mainfranken: Mehrere Unfälle sorgen für massive Behinderungen

Mehrere schwere Unfälle haben sich in den letzten 24 Stunden auf den Autobahnen in Mainfranken ereignet. Dabei wurde eine Person schwer verletzt und es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen. Am frühen Dienstagmorgen war ein PKW auf der A7 bei Obernbreit ins Schleudern geraten. Er krachte mit so großer Wucht gegen die Leitplanke, dass diese auf 40 Metern Länge aufgerissen wurde. Dabei bohrte sich ein scharfkantiges Stück durch die Tür und verletzte die Beine des Mannes schwer. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt. Am Montag gegen 20 Uhr krachte ein Sattelzug bei Rüdenhausen auf der A3 in ein Stauende. Er schob zwei LKW vor sich aufeinander und stellte sich quer. Ein LKW wurde völlig zerstört, es wurde aber niemand verletzt. Weiter verteilte sich die Ladung eines Lastwagens auf der Fahrbahn. Die A3 war rund fünf Stunden gesperrt. Bereits am Dienstagnachmittag krachte ein Sattelzug auf der A3 bei Würzburg gegen die Betonleitwand und riss seinen Tank auf. Rund 200 Liter Diesel liefen über die komplette Fahrbahn. Für die Reinigung der Strecke wurde die Autobahn gesperrt.