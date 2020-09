Mainfranken: Arbeitslosigkeit im August angestiegen

Die Arbeitslosigkeit in der Region ist im August nur leicht angestiegen. Trotz der wirtschaftlichen Schwächephase ist das Plus geringer ausgefallen als in den letzten Jahren. So waren 9.970 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 620 mehr als im Juli – das ist lediglich ein Plus von 0,2 Prozent. Gegenüber letzten August hat sich der Arbeitslosenbestand um 35 Prozent erhöht. Dass der Anstieg nicht höher ausgefallen ist, liegt laut der Agentur für Arbeit auch am Einsatz von Kurzarbeit, der den Arbeitsmarkt stark stützt. So haben im August in der Region 57 Unternehmen für 1.440 Personen Kurzarbeit angemeldet. Damit sind nun 75.660 Beschäftigte in 6.150 Betrieben in Kurzarbeit. Hauptgrund für den saisonal üblichen Anstieg ist, dass sich viele junge Menschen nach dem Abschluss ihrer Schul- oder Berufsausbildung arbeitslos gemeldet haben. Außerdem sind etliche Verträge mit dem Ferienbeginn ausgelaufen. Neueinstellungen gebe es laut den Experten hingegen erfahrungsgemäß oft erst nach dem Ende der Sommerpause.