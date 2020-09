Unterfranken: Zum Corona-Schulstart – Schulen kämpfen mit Problemen

Nächsten Dienstag startet das neue Schuljahr in Bayern. Neben der Corona-Situation stehen die Schulen in Unterfranken dann vor weiteren Problemen. Darauf macht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) jetzt aufmerksam. Demnach gebe es in den Schulen keine Betriebsärzte, obwohl diese bereits seit über 20 Jahren vorgeschrieben seien. Rektoren müssten deshalb deren Aufgaben übernehmen. Außerdem sei der Lehrermangel weiter ein Problem - vor allem an Grund- und Mittelschulen. Auch Neuerungen, wie mehr Arbeitsbelastung, kritisiert die Gewerkschaft. Gleiches gilt für das neue Teamlehrer-Konzept. Im neuen Schuljahr sollen ungelernte Aushilfslehrer, die normalen Lehrkräfte unterstützen, wenn diese wegen Corona nur eingeschränkt arbeiten können. Das sei ein „Witz“, so die GEW. Ab Schulstart müssen die Schüler in ganz Bayern für zwei Wochen Masken im Unterricht tragen. Das begrüßt die GEW. Der Grund: Das trage zu mehr Arbeitsschutz und einheitliche Regeln in ganz Bayern bei.