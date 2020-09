Aub/Augsburg: Staatsanwaltschaft ermittelt in Schlachthof

Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt gegen den Schlachthof in Aub, im Landkreis Würzburg. Der Unternehmer steht unter Verdacht Löhne vorenthalten und veruntreut zu haben. Die Untersuchungen sind Teil eines Ermittlungsverfahrens gegen Unternehmer aus dem Raum Augsburg. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft Scheinfirmen in der Slowakei gegründet haben, um vermeintliche Arbeiter an ihre deutschen Firmen zu schicken. Die dazu benötigten Arbeitspapiere sollen sie sich betrügerisch verschafft haben. Einige dieser Arbeitnehmer sollen dann auch in der Schlachterei in Aub beschäftigt worden sein. Der Schlachthofbetreiber in Aub wiederum soll von dem betrügerischen System gewusst haben, so der Verdacht der Staatsanwaltschaft. Eine Durchsuchung der Geschäftsräume in Aub wurde bereits vor einiger Zeit durchgeführt. Dabei wurden unter anderem Lohn- und Meldeunterlagen, sowie Schichtpläne und Personalakten sichergestellt. Auch gegen einen Betreiber einer Großschlächterei in Grünsfeld im Main-Tauber-Kreis wird in gleicher Sache ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen erst im nächsten Jahr abgeschlossen werden.