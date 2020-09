Burgsinn: Polizei warnt vor Betrugsmasche über Ebay-Kleinanzeigen

Die Polizei in der Region warnt vor einer neuen Betrugsmasche über Ebay-Kleinanzeigen. Ein Fall ist kürzlich in Burgsinn im Landkreis Main-Spessart aufgetreten. Ein 22-Jähriger nahm dort einen Ferienjob an, den er über das Kleinanzeigen-Portal angeboten bekommen hatte. Die Aufgabe: Pakete von verschiedenen Firmen empfangen und nach Russland weiterschicken. Dafür wurde ihm eine Provision in Aussicht gestellt. Der junge Mann wurde misstrauisch und alarmierte die Polizei. Diese warnt jetzt ausdrücklich davor, Waren weiterzuleiten oder das eigene Konto für Geldgeschäfte zur Verfügung zu stellen. Dadurch könnte man sich der Geldwäsche strafbar machen.