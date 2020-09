B27 / Würzburg: Staus durch Ampel im Baustellenbereich

Die Baustelle auf der B27 zwischen Veitshöchheim und Würzburg sorgt momentan für massive Staus im Berufsverkehr – jetzt denken die Verantwortlichen über Nachbesserungen nach. Das hat das Staatliche Bauamt auf Anfrage mitgeteilt. Am Dienstagnachmittag gibt es ein Treffen des Bauamtes mit Vertretern der Würzburger Verkehrsbehörde. Hierbei soll die Stauproblematik besprochen und eventuell Veränderungen beschlossen werden. Einer der Gründe für die Staus: Eine Ampel stoppt den Verkehrsfluss zeitweise komplett. Die Baustellenampel ist laut staatlichem Bauamt nötig, um die Busse der WVV und die Laster der DHL in Richtung Würzburg fahren lassen zu können. Ansonsten müssten die LKW und Linienbusse erhebliche Umwege in Kauf nehmen.