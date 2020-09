Mainfranken: Elf Corona-Neuinfektionen

In Mainfranken treten weiter neue Corona-Fälle auf. Aus Würzburg sind am Dienstag sechs Neuinfektionen gemeldet worden, zwei Betroffene sind Reiserückkehrer. Insgesamt gibt es in Würzburg damit derzeit 48 Corona-Positive. Unter Quarantäne stehen 138 Personen. Seit März haben sich hier insgesamt 1.032 Menschen mit Corona infiziert. Auch im Landkreis Kitzingen gibt es weitere Corona-Fälle. Fünf Neuinfektionen meldet das Landratsamt am Dienstag. Darunter sind zwei Reiserückkehrer. Aktuell sind dort 15 Personen mit Corona infiziert. Gute Nachrichten gibt es aus der Kitzinger Gemeinschaftsunterkunft. Alle noch getesteten Bewohner sind negativ. Das hat das Landratsamt auf Nachfrage erklärt. Insgesamt sind dort drei Bewohner mit Corona infiziert. Sie sind aber mittlerweile woanders untergebracht worden. In Main-Spessart sind seit Freitag keine neuen Fälle aufgetreten. Dort sind aktuell fünf Personen mit Corona infiziert. Unter Quarantäne stehen 28 Menschen.