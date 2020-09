Fußball: Kickers stehen im Toto-Pokal-Finale

Klarer Sieg für die Würzburger Kickers. Im Halbfinale des Toto-Pokals haben sich die Rothosen am Dienstagabend verdient mit 5:1 gegen Regionalligist Viktoria Aschaffenburg durchgesetzt. Die Tore für den Zweitligisten erzielten Stürmer Pfeiffer mit einem Dreierpack (15., 21. & 56.), Herrmann per Elfmeter (61.) und Baumann (65.). Das Team von Michael Schiele trifft nun im Finale am kommenden Samstag auf den letztjährigen Ligarivalen 1860 München. Beide Teams sind durch die Finalkonstellation bereits für den DFB-Pokal qualifiziert. Der Sieger der Partie erhält eine Erfolgsprämie von 7.600 Euro.