Würzburg/Bamberg: Neue Erkenntnisse nach Kinderporno-Ermittlungen

Durch den Würzburger Missbrauchsskandal um einen Logopäden gab es umfassende weitere Ermittlungen zum Thema Kinderpornografie. Am Mittwoch will die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) mit Sitz in Bamberg weitere Erkenntnisse vorstellen. Das passiert im Rahmen einer Pressekonferenz. In diesem Zuge wird auch das neue Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) vorgestellt, das nun in Bamberg gegründet wurde. Wie berichtet wurde Anfang der Woche das Urteil von elf Jahren und vier Monaten gegen den Würzburger Logopäden rechtskräftig. Der Mann hatte in 64 Fällen behinderte Jungen im Kindergartenalter missbraucht und Aufnahmen der Taten im Internet verbreitet. Im März hatte es geheißen, dass durch den Würzburger Fall weitere 40 Verdächtige ermittelt werden konnten, teilweise Personen aus dem Ausland.