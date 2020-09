Am Montagnachmittag ist der Polizei auf der A3 bei Biebelried ein Raser ins Netz gegangen, der mehr als doppelt so schnell unterwegs war als erlaubt. Der 34-Jährige fuhr auf regennasser Fahrbahn in Richtung Nürnberg. Statt der erlaubten 80 Stundenkilometer hatte er 180 Sachen auf dem Tacho. Ein ziviles Polizeiauto filmte den Raser. Dem Audifahrer aus dem Raum Ingolstadt drohen nun ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.