Würzburg: Corona – weniger Run auf Wohnheimplätze

Corona entschärft bundesweit den Run auf Wohnheimplätze - auch in Würzburg. Das hat das Studentenwerk auf Anfrage erklärt. Demnach seien die Wartelisten in diesem Jahr wesentlich kürzer als zur Zeit vor Corona. Damals mussten bis zu 500 Studierende auf einen Wohnheimzimmer warten, jetzt sind es 100. Auf den Wartelisten stünden jetzt vor allem ausländische Studierende. Für diese sei es wegen der Pandemie teilweise noch nicht abzusehen, ob und wann sie nach Würzburg kommen können. Unklar ist auch, wie viele Studierende aus Würzburg wegziehen. Wegen weggebrochener Nebenjobs und fehlender Planungssicherheit würde teilweise darüber nachgedacht, so die Studierendenvertretung der Uni. Auch zu Beginn des vergangenen Semesters hat das Studentenwerk Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkt. Damals seien viele Studierende nicht eingezogen, hätten gekündigt und die Miete so lange trotzdem bezahlt.