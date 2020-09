Volkach: Quad verstärkt Rotes Kreuz

Das Rote Kreuz in Volkach ist jetzt besser für Einsätze im Gelände gerüstet. Seit kurzem steht ein modernes Quad im Fuhrpark des BRK. Damit können Verletzte besser und schneller aus unwegsamem Gelände geborgen werden. Das neue Gefährt hat rund 25.000 Euro gekostet und wurde aus Spenden finanziert. Es besitzt unter anderem 60 PS, Allradantrieb mit hoher Bodenfreiheit, Rammschutz und eine Sicherheitssignalfarbe. Derzeit läuft die Ausbildung der Einsatzkräfte auf dem Fahrzeug. Seinen ersten Einsatz hatte es bereits vor wenigen Wochen, als eine Frau am Schwanberg im Gelände verunglückte. Der Bezirksverband des BRK verfügt in der Region über fünf weitere Quads. Unter anderem sind drei in Kürnach stationiert, die auch für überregionale Einsätze abrufbar sind.