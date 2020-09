Mainfranken: 11 neue Corona-Infektionen

Das Coronavirus breitet sich in Mainfranken weiterhin aus. In Würzburg sind seit Dienstag vier weitere Personen positiv getestet worden. Unter ihnen befindet sich ein Reiserückkehrer. Insgesamt gibt es in Würzburg jetzt 52 Corona-Infizierte. Quarantäne ist für 145 Personen angeordnet. In Kitzingen sind fünf Neuinfektionen aufgetreten. Zwei davon sind Kontaktpersonen von Reiserückkehrern. Aktuell gibt es im Landkreis Kitzingen 19 Corona-Positive. 209 Personen stehen unter Quarantäne. Auch aus Main-Spessart sind neue Corona-Fälle bekannt worden. Zwei weitere Personen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vier Menschen sind dort aktuell mit dem Virus infiziert.