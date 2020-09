Würzburg: Kein Mantelsonntag 2020

Der Mantelsonntag ist der einzige verkaufsoffene Sonntag des Jahres in Würzburg – doch in diesem Jahr wird er ausfallen. Die Stadt Würzburg hat ihn vor dem Hintergrund der wieder steigenden Corona-Fallzahlen abgesagt. Zwar sprächen gewichtige wirtschaftliche Argumente für eine Durchführung, angesichts der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen wolle man aber auf eine solche Großveranstaltung verzichten. In einer ersten Reaktion bedauerten Stadtmarketing und Handelsverband zwar die Entscheidung, tragen sie vor dem gesundheitlichen Hintergrund aber mit. In der Vergangenheit hatte der Mantelsonntag 100.000 und mehr Besucher in die Stadt gelockt, er wird traditionell am letzten Sonntag im Oktober abgehalten.